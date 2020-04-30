Россияне увлеклись отечественными фильмами на самоизоляции

Наибольшую популярность завоевали российские фильмы «Отель „Белград“», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина». Большим спросом пользуются иностранные кинокартины «Паразиты» и «Джентльмены».

Список самых популярных сериалов возглавили отечественная драма «Содержанки», комедийная драма «257 причин, чтобы жить» и зарубежный «Мир Дикого Запада». Также россияне часто смотрят «Чернобыль», «Игру престолов» и «Рассказ служанки».

Среди детских фильмов наиболее популярными оказались анимационные «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Король Лев» и «История игрушек — 4».

Согласно исследованию, 41% опрошенных в период самоизоляции предпочел комедию. Исторические фильмы выбрали 32% респондентов, приключенческие — 26%, детективы — 24%, а мелодрамы - 23%.

Специалисты выяснили, что 26% участников опроса почти ничего не смотрят в условиях самоизоляции, 19% увлеклись просмотром фильмов и сериалов, а 18% предпочли YouTube-блогеров.