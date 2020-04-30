    30 апреля 2020, 10:48

    Россияне увлеклись отечественными фильмами на самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Специалисты сервисов «Работа.ру» и Окко провели общественный опрос среди жителей России. По результатам они определили самые популярные фильмы во время самоизоляции. Об этом сообщила газета «Известия».
    Россияне увлеклись отечественными фильмами на самоизоляции

    Наибольшую популярность завоевали российские фильмы «Отель „Белград“», «Холоп» и «(НЕ)идеальный мужчина». Большим спросом пользуются иностранные кинокартины «Паразиты» и «Джентльмены».

    Список самых популярных сериалов возглавили отечественная драма «Содержанки», комедийная драма «257 причин, чтобы жить» и зарубежный «Мир Дикого Запада». Также россияне часто смотрят «Чернобыль», «Игру престолов» и «Рассказ служанки».

    Среди детских фильмов наиболее популярными оказались анимационные «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Король Лев» и «История игрушек — 4».

    Согласно исследованию, 41% опрошенных в период самоизоляции предпочел комедию. Исторические фильмы выбрали 32% респондентов, приключенческие — 26%, детективы — 24%, а мелодрамы - 23%.

    Специалисты выяснили, что 26% участников опроса почти ничего не смотрят в условиях самоизоляции, 19% увлеклись просмотром фильмов и сериалов, а 18% предпочли YouTube-блогеров.