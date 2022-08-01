Россияне увидят крупный звездопад в ночь с 12 на 13 августа

Жители России смогут наблюдать крупный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов ТАСС.

Звездопад хорошо будет видно всем жителям Северного полушария планеты. Железнов объяснил, что для того, чтобы найти метеорный поток в небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи. При этом ранее в пресс-службе Московского планетария агентству заявили, что условия наблюдения Персеид в этом году неблагоприятные.

«В ночь максимума полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров», — отметили там.

Метеорный поток из созвездия Персей действует в период с 14 июля по 1 сентября. Персеиды — это белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров Персеид достигает 60 километров в секунду. Свечение некоторых ярких метеоров может длиться несколько секунд. Такие небесные тела называют болидами.