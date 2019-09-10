Россияне увидели в компьютерных играх больше вреда, чем пользы

Более половины россиян посчитали видеоигры скорее вредными, чем полезными. Но если и есть какая-то польза, то россияне видят ее в возможности отдохнуть, развить логику и скорость реакции.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается РИА «Новости», 58% россиян считают, что от видеоигр вреда больше, чем пользы, 19% — что одинаково и того, и другого, а 5% сказали, что пользы больше. Последний ответ дали в основном участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет. 13% заявили, что от игр нет ни вреда, ни пользы.

Среди плюсов игры каждый десятый участник опроса назвал развитие логического мышления, по 8% опрошенных указали на возможность отдохнуть с помощью игр и повысить общее развитие. 6% посчитали игры полезными для улучшения скорости реакции, 4% — внимательности, 3% — коммуникативных навыков. 50% заявили, что нет никакой пользы.

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44% опрошенных сказали, что в их семье в последнее время никто не играет, у 41% видеоиграми увлекаются дети или внуки, у 8% — супруг, у 4% — брат или сестра.

ВЦИОМ провел опрос 15 августа среди совершеннолетних россиян. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов.