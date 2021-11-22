Россияне увеличили траты на развлечения на 16% в объявленные нерабочие дни

В период нерабочих дней, которые были объявлены в России в конце октября и начале ноября, россияне на 16% увеличили траты на сферу развлечений. Показатели выросли даже несмотря на то, что во многих регионах значительно усилили ограничения.

Такие данные опубликованы в исследовании Tinkoff CoronaIndex, результаты которого появились в распоряжении «Известий». Отмечается, что россияне больше всего стали тратить деньги на фастфуд, а также на косметику и на авиабилеты. Представители бизнеса, с которыми побеседовали журналисты, тоже подтвердили: такая тенденция на нерабочих днях действительно отмечалась.

Тем не менее, спрос в период вынужденных выходных только в отдельных сферах. В целом на бизнес такой простой повлиял негативно. Как считают эксперты, по итогам ноября отечественные предприниматели не досчитаются в среднем 15-20% выручки.

Перед началом выходных представители ресторанного бизнеса в России говорили, что на восстановление им потребуется не меньше нескольких месяцев. Они попросили государство о поддержке в виде обеспечения средствами индивидуальной защиты, субсидирования зарплаты сотрудникам и снижения налоговой нагрузки.