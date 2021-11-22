Россияне увеличили траты на развлечения в период нерабочих дней

Жители России на 16% увеличили траты на развлечения в период нерабочих дней, несмотря на ковидные ограничения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex.

«Несмотря на ограничения работы досуговых предприятий — во многих регионах посещение было возможно только при предъявлении QR-кода, — офлайн-обороты компаний в сфере развлечений (туристические достопримечательности, ботсады, шоу, музеи и так далее) выросли на 16% в нерабочие дни», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, оборот предприятий фастфуда с 28 октября по 7 ноября вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер среднего чека увеличился на 9%. Почтовые компании и курьерские сервисы заработали на 35% больше, а медицинские учреждения — на 117%. Также россияне в период нерабочих дней стали чаще ходить в музеи и больше путешествовать.

Российские власти ввели в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемической обстановкой, которая резко ухудшилась в сентябре. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице начала стабилизироваться благодаря этому периоду.