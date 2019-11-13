Россияне установили рекорд по тратам на AliExpress в День холостяка

«Счастливые 11.11» День тотальной распродажи принес Alibaba рекордные $38 млрд Подробнее

Скидки действовали на протяжении двух дней и за это время жители России совершили более 30 миллионов покупок.

«Это рекорд для российского AliExpress», — подвел итоги распродажи генеральный директор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев. Он отметил, что такие результаты особенно радуют, когда российское представительство китайского предприятия появилось всего месяц назад.

Кроме того, он отметил, что впервые более 15% оборота AliExpress в России во время распродажи пришлось на отечественных продавцов. Эта доля увеличилась в 17 раз по сравнению с прошлым годом.

Самый большой результат продаж показал магазин из России. За два дня его доход превысил 500 миллионов рублей. Самыми популярными товарами для россиян стали iPhone XR, робот-пылесос и пятидесяти-дюймовый телевизор. Всего в двухдневной распродаже AliExpress в России приняли участие более 150 тысяч продавцов из разных стран мира.

В Китае тоже установили рекорд, компания Alibaba Group, владеющая площадкой, за день заработала 38,4 миллиарда долларов. Первый миллиард компания смогла получить уже через 68 секунд после начала периода скидок. Итоговая сумма превысила на 26% прошлогодний показатель распродажи.