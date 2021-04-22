Россияне установили рекорд по поеданию свинины

В 2020-м году потребление россиянами свинины достигло 27 килограммов на человека. Этот результат стал самым высоким в истории современной России. Об этом написал РБК со ссылкой на отчет Центра отраслевой аналитики Россельхозбанка.

Аналитики подсчитали, что в прошлом году потребление свинины достигло 4,08 миллиона тонн, что на 4% больше, чем в 2019-м году. В том году потребление на одного человека составляло в среднем 26,6 килограмма, в 2018-м — 25,5 килограмма.

По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, свинина стала единственной категорией мяса, употребление которого в 2020 году увеличилось.

Следуя из отчета «Русагро», увеличить потребление помогло расширение производства. В прошлом году оно увеличилось почти на 9%, до 5,5 миллиона тонн. Однако в Национальном союзе свиноводов считают, что спрос на свинину увеличился еще и из-за пандемии коронавируса. Многие россияне сэкономили деньги на поездки за границу, часть других расходов тоже сократилась. А еще с мая по октябрь была хорошая погода, что тоже поспособствовало увеличению спроса на продукт.

Эксперты подсчитали, что шашлычный набор россиян в апреле стоил почти две тысячи рублей. Это на четверть дороже, чем в прошлом году.