Россияне успокоились и перестали сметать продукты с прилавков

Пиковый спрос на продукты в России на фоне пандемии коронавируса остался позади. Сограждане убедились, что сметать продукты с прилавков и делать запасы вовсе не обязательно — еды всем хватает.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на оперативном совещании заявила, что ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался в середине марта, миновал.

«Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены и предпосылок для повышенного спроса нет», — заявила Абрамченко.

Она подчеркнула, что все производители и продавцы успешно справились с ажиотажным спросом и 24 часа в сутки без выходных работали над поставками и выкладкой продуктов на прилавки. Вице-премьер особо отметила высокую социальную ответственность компаний.

Когда началась пандемия коронавируса, россияне бросились скупать крупы и консервы. Власти тогда уверили, что продуктов хватит на всех. Президент России Владимир Путин призвал людей не делать запасы, чтобы потом еду не пришлось выбрасывать.

Руководство России приняло все необходимые меры, чтобы уберечь людей во время эпидемии. Запасы продовольствия — одна из них. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в России достигло 2777 человек. За последние сутки зафиксировали 440 новых случаев заражения.