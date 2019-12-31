Россияне требуют вернуть черную икру на МКС

Россияне заявили, что черная икра входит в набор психологической поддержки. Николай заявил, что исключение деликатеса из рациона ухудшит «физическое и психологическое состояние граждан, исполняющих служебные обязанности в экстремальных условиях».

Отмечается, что ряд производителей черной икры взялся восполнить недостаток деликатесов на космической станции.

«В виду неправомерных действий Ответчика по лишению космонавтов ценного деликатеса, снабжение икрой на себя взяла частная компания „Икрамарт“, являющаяся интернет-магазином, что является оскорблением всех лиц, причастные к созданию отечественной космической программы и прямым нарушением действующего законодательства РФ», — заявил Николай.

Официальный ответ от «Роскосмоса» пока не поступал.