Россияне теоретически поддержали казнь

Теоретически каждый второй россиянин согласен, чтобы в России сняли мораторий на смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные, полученные «Левада-центром» в ходе всероссийского опроса населения. В целом меру поддержали 49% опрошенных.

За восстановление смертной казни в прежних размерах выступили 33% опрошенных россиян. Еще 16% респондентов считают верным расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой.

В то же время за сохранение ныне действующего моратория на смертную казнь высказался всего лишь каждый пятый россиянин.

Аналогичный опрос ранее провел российский фонд «Общественное мнение». Согласно результатам его исследования, 69% россиян ответила «да» она общий вопрос о том, можно ли вообще применять за какие-либо преступления смертную казнь.

Респонденты ответили, что к высшей мере наказания можно приговорить. В частности, смерти заслуживают сексуальные преступления против несовершеннолетних (68%), убийства (57%) и терроризм (53%).