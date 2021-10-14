Россияне столкнулись с трудностями по оплате кредитов

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что около трети заемщиков в России тратят до 80% своих доходов на погашение кредитов. Чтобы охладить пыл банков, регулятору хотят предоставить право по количественному ограничению доли рискованных займов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Глава Центробанка недавно отметила, что у 30% заемщиков показатель предельной долговой нагрузки составляет 80%. То есть 80% своих доходов они вынуждены тратить на погашение займов. Это довольно большая цифра. Естественно, Центробанк озабочен этим. И в том числе для того, чтобы охладить пыл кредитных организаций, регулятору дается право, которое, замечу, необязательно будет использовано. Но как дамоклов меч, как необходимый инструмент для наведения порядка на рынке, с нашей точки зрения, такое право должно существовать», — сообщил депутат.

Он отметил, что в ближайшее время будут прописаны все аспекты полной стоимости кредита. То есть человек сможет увидеть, сколько он реально заплатит за предоставленную услугу. Кроме того, будет более точно установлен расчет предельной долговой нагрузки.