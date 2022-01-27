Россияне столкнулись с проблемами при проверке QR-кодов о вакцинации. При сканировании и переходе по ссылке на портале госуслуг появляется страница с надписью «Сертификат не найден».

Первыми о проблеме сообщили жители Омска, которых не пустили в торговый центр. При проверке QR-кодов оказывалось, что они якобы нерабочие. Местный Telegram-канал «Город55» написал, что в их редакции просканировали QR-коды, и у половины людей они не сработали. Авторы канала попытались разобраться, в чем дело, и нашли информацию, что пару месяцев назад на QR-кодах якобы поменялся формат ссылки. Но если зайти в личный кабинет и заново сохранить QR-код на телефон, то он работает.

«360» убедился, что проблемы с идентификацией сертификатов по QR-кодам действительно есть.

Источник фото: телеканал «360»

Возможно, проблема связана с тем, что сертификаты о вакцинации и QR-коды на портале госуслуг перенесли в раздел «Сведения об иммунизации COVID-19».

Источник фото: телеканал «360»

Пользователям сообщили об изменениях на портале сегодня.