Россияне стали запасаться алкоголем вместо гречки и сахара

Россияне с середины марта стали активнее скупать алкоголь: джин, пиво и водку. Об этом говорят данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.

Как сообщил РБК со ссылкой на результаты аудита, пик продаж алкоголя пришелся на 10 и 11 недели года. За отчетные две недели россияне приобрели на 60% джина больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении также выросли продажи пива на 9–15%, и водки — на 10–13%.

Темпы роста продаж алкоголя на последующей неделе опустились, но все еще были выше уровня 2021 года.

А вот ажиотаж при спросе на продукты длительного хранения прошел к концу марта. В пресс-службе «Магнита» отметили, что спрос на товары бакалейной группы сейчас нормализовался, продолжает ослабевать спрос на сахар, а продажи джина, водки и пива показывают положительную динамику по сравнению с 2021 годом.

Ажиотажный спрос в марте на продукты длительного хранения сопровождался их подорожанием, следует из подсчетов Росстата. За март 2022 года сахар вырос в цене на 44%, крупы — на 10%, макароны — на 7%.

На фоне подорожания продуктов длительного хранения в марте, розничные цены на алкоголь выросли в этом же месяце не так значительно — менее чем на 4%.

В КоАП могут внести наказание за покупку алкоголя, психотропных и одурманивающих веществ несовершеннолетним. За это гражданам будет грозить штраф в размере до трех тысяч рублей.