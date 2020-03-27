Россияне стали закупать на 47% больше туалетной бумаги

На прошлой неделе россияне покупали туалетную бумагу почти на 47% больше, чем обычно. Покупатели также основательно пополнили запасы влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены.

Как вычислили аналитики фискальной платформы «Такском», на которых ссылается RT, с 16 по 19 марта продажи туалетной бумаги выросли не только по сравнению с тем же периодом 2019 года, но и с началом 2020-го. Если сравнивать интерес покупателей к туалетной бумаге сейчас с январем, то он вырос на 27%.

В среднем туалетная бумага обходится российским покупателям в 53 рубля, что на 7% больше по сравнению с январскими ценами.

Пользуются спросом и другие средства гигиены. Продажи влажных салфеток с начала года увеличились на 46%. Зато стали дешевле, примерно на 2%.

На столько же чаще стали покупать и мыло, но оно немного подорожало. В среднем, на 1%.

Судя по данным чеков, россияне стали активнее скупать шампуни, бальзамы для волос, зубную пасту, ополаскиватель для рта, станки для бритья и другие средства гигиены.

Всего фискальная платформа проанализировала данные более 17 миллиардов кассовых чеков.