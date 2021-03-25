Россияне стали в пять раз чаще покупать чемоданы

Товары для путешествий стали вновь пользоваться популярностью у россиян. В частности, продажи чемоданов выросли почти в пять раз. Это выяснили эксперты «СберМаркета», сообщила газета «Известия».

По данным исследования, в марте спрос на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралем 2021 года. Аналитики связывают такие показатели с открытием границ и доступным кешбэком.

Также выяснилось, что средняя стоимость чемодана средних размеров, дорожного гигиенического набора и комплекта баночек для путешествий составляет 3364 рубля. Сумка-переноска для животных в среднем стоит 880 рублей.

Эксперты выяснили, что среди дорожных наборов россияне стали чаще выбирать набор с зубной щеткой, пастой и футляром для щетки. Их продажи в марте выросли в 3,1 раза.

Однако продажи набора баночек для шампуня, геля для душа и других средств с февраля не изменился.

В начале недели сотрудники сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о наиболее бюджетных направлениях по России в апреле. Самыми дешевыми авиабилетами оказались из Москвы в Брянск, Псков, Санкт-Петербург, Воронеж.