Общество 02 июля 2023, 13:28 Россияне стали в два раза чаще брать потребительские займы «Скоринг бюро»: выдача потребкредитов в России в 2023 году выросла вдвое РИА «Новости»

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Число выданных потребительских кредитов в России в текущем году выросло в 2,2 раза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Скоринг бюро».

Согласно данным компании, в первые пять месяцев 2023 года банки выдали 14,7 миллиона потребительских кредитов, что на 116,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на общую сумму 2,83 триллиона рублей. Резкий рост выдачи потребкредитов зафиксировали в мае. В этом месяце финансовые учреждения выдали 3,4 миллиона займов на сумму 660,2 миллиарда рублей.

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Сумма потребительского кредита увеличилась на 16,7% — она составляет 192,52 тысячи рублей. В основном россияне оформляют займы на два или три месяца.

Ранее Центробанк сообщил о рекордной ипотечной задолженности россиян. По данным регулятора, в мае сумма составила 15,1 триллиона рублей. Темпы роста этой величины превысили 2% по сравнению с апрелем.

С 1 июля в России вступил в силу закон, предполагающий снижение максимальной ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам и займам с одного процента до 0,8.