Россияне стали употреблять больше фруктов и сладкого осенью

Осень изменила режим питания россиян, они стали есть больше фруктов, принимать витамины. Многие увлеклись сладким. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера «Самокат» и группы компаний «Эфко».

По данным аналитиков, треть россиян — 28% — с приходом осени стали есть больше фруктов, а половина опрошенных отдельно включили в рацион витамины.

«У трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, еще треть — стали чаще пить кофе», — говорится в исследовании.

Специалисты выяснили, что осень повлияла на самочувствие людей: каждому второму постоянно хочется спать, а треть принявших участие в опросе ощущают постоянную тревогу. В исследовании говорится, что россияне стали больше работать, снизили физическую активность и сократили время прогулок. В исследовании приняли участие 7,4 тысячи человек из 22 городов.

Ранее врач-диетолог Ульяна Румянцева рассказала о продуктах, которые следует включить в осенний рацион. По ее словам, в межсезонье стоит обратить внимание на корнеплоды и фрукты.