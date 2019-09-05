Россияне стали тратить меньше денег на еду

Расходы на питание россиян в течение 2018 года снизились на 3,6% по сравнению с данными 2017 года и на 7,7% по сравнению с показателями 2013 года.

Росстат назвал регионы с самыми большими тратами на еду Подробнее

Как следует из доклада НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», опубликованном на портале Института «Центр развития», удельный вес расходов на питание в общих потребительских расходах россиян достиг в 2018 году 36%.

Жители России стали меньше потреблять рыбы, но больше мяса. Также за последние годы в рационе сограждан появилось больше фруктов и овощей.

В докладе говорится, что в 2018 году реальные расходы населения на питание снижались, а физический объем розничной продажи продуктов питания рос. В 2018 году россияне купили на 2,1% продуктов питания меньше, чем в 2017 году, однако энергетическая ценность питания сохранилась.

Это говорит о том, что жители России научились оптимизировать траты и закупаться едой по скидкам и в интернете, где цены могут быть ниже, чем в обычных супермаркетах.