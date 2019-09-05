Россияне стали тратить меньше денег на еду
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Как следует из доклада НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», опубликованном на портале Института «Центр развития», удельный вес расходов на питание в общих потребительских расходах россиян достиг в 2018 году 36%.
Жители России стали меньше потреблять рыбы, но больше мяса. Также за последние годы в рационе сограждан появилось больше фруктов и овощей.
В докладе говорится, что в 2018 году реальные расходы населения на питание снижались, а физический объем розничной продажи продуктов питания рос. В 2018 году россияне купили на 2,1% продуктов питания меньше, чем в 2017 году, однако энергетическая ценность питания сохранилась.
Это говорит о том, что жители России научились оптимизировать траты и закупаться едой по скидкам и в интернете, где цены могут быть ниже, чем в обычных супермаркетах.