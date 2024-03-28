Общество 28 марта 2024, 12:15 Россияне стали тратить больше времени на каршеринг Yota: россияне стали тратить на каршеринг в 1,5 раза больше времени РИА «Новости»

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В 2023 году длительность использования приложений российского каршеринга увеличилась на 43% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании Yota со ссылкой на проведенное исследование.

Лидерство по этому показателю взял сервис BelkaCar, который за год продемонстрировал троекратный рост. Самый большой прирост аудитории приложений обеспечили клиенты в возрасте 46+ лет.

Кроме того, средняя длительность использования каршеринга выросла на 28%. Заметнее других этот показатель увеличился у приложений «Яндекс Драйв» (+156%), «Делимобиль» (+307%) и BelkaCar (+350%).

Аудитория сервисов аренды автомобилей также показала рост на 14%. Наиболее существенный прирост в 2023 году зафиксировали в «Яндекс Драйв» — 56%. Также возросло число пользователей BelkaCar (+40%) и «РентРайд» (+47%).

Порядка половины пользователей каршеринга составили абоненты в возрасте от 26 до 35 лет, всего их 48%. Однако и взрослая аудитория старше 46 лет показала рост на 22%. Самая возрастная аудитория — у «Яндекс Драйва» (22% пользователей старше 46 лет), а самая молодая — у MaturCar (23% их абонентов моложе 26 лет).

В большинстве своем пользователями каршеринга являются мужчины — 72% от общей аудитории. Однако в 2023 году основной прирост интернет-трафика обеспечила женская аудитория — всего +16%.

Дольше всего приложениями для каршеринга в 2023 году в среднем пользовались абоненты из Чебоксар, Улан-Удэ, Салехарда и Сочи. Больше всего гигабайт в среднем тратили пользователи из Саранска, Тамбова, Элисты и Смоленска.