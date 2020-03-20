Россияне стали тратить больше денег на фоне пандемии и роста курса доллара

За последние дни россияне стали оставлять в магазинах намного больше денег, чем раньше. Паника из-за коронавируса привела к огромным тратам. Всего за неделю люди потратили более 80 миллиардов рублей. Чаще всего покупатели заглядывали в отделы с электроникой и бытовой техникой. А вот спрос на гречку и туалетную бумагу не вырос.

«Расходы россиян в период с 7 по 13 марта возросли на 8,4% по сравнению с началом месяца», — сообщают аналитики «СберДанных».

Истерия на фоне пандемии привела к стихийным покупкам, на которые пришлось 80,1 миллиарда рублей. Как ни странно, самый большой рост спроса приходится не на аптеки и продуктовые. Чаще всего россияне стали делать покупки в магазинах бытовой техники и электроники. За последнюю неделю продажи выросли на 25% по сравнению с январем и февралем.

«Активные закупки бытовой техники — уже наблюдавшаяся ранее реакция потребителей на снижение курса рубля», — поясняется в сообщении.

Но и в аптеках жители тоже оставляли большие суммы. Тратить на медикаменты стали на 7,6% больше, чем в начале марта. Такой показатель может показаться маленьким, но в переводе на деньги — это два миллиарда рублей. Сумма за семь дней внушающая.

При этом сильно упали затраты на авиабилеты и гостиницы. Это не удивительно, так как многие страны закрывают границы для иностранцев. Некоторые россияне просто опасаются ехать за границу во время коронавируса.

Самое интересное, что аналитики не заметили роста спроса на пресловутые гречку и туалетную бумагу. Хотя многие говорили про ажиотаж в магазинах и пустые полки. Данные специалистов в очередной раз подтверждают, что никакого дефицита нет.

По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом 253 человека. Врачам удалось вылечить 12 пациентов. Всех выздоровевших уже выписали из больниц.