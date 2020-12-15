Россияне стали стали потреблять в два раза меньше спиртных напитков

Накануне эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия» предложили вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году. При этом количество потребителей должно уменьшиться до 50%. Как считает Дробиз, сократить потребление в два раза после недавнего сокращения показателей с 18% до 9% не представляется возможным даже за десять лет.

«Практически все европейские страны потребляют на уровне 10-11 литров спирта на душу населения и нам вряд ли удастся снизить, поэтому это просто пиар компания „Трезвой России“», — пояснил специалист.

По его словам, во всех странах мира с европейской культурой 80-85% взрослого населения пьют спиртные напитки.