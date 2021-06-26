Россияне стали спасаться от жары мороженым и каршерингом

С приходом жары россияне начали есть больше мороженого и пересели с общественного транспорта на каршеринг и такси, потому что в машинах есть кондиционеры. Об этом сообщил сайт Life со ссылкой на результаты опроса сервисов «Ситимобил» и «Самокат».

По данным исследования, в жару в России спрос на мороженое вырос на 46%, на соки — на 24%, на воду — на 23%, на газировку — на 13%. 77% респондентов спасаются от духоты и палящего солнца в офисах, где прохладно из-за кондиционеров. По этой же причине 15% соотечественников стали ездить на дачи на такси и каршеринге — популярность общественного транспорта в эти дни упала.

Большая часть москвичей, согласно опросу, предпочитает отдыхать в открытом бассейне «Чайка» и на пляже около Речного вокзала. Жители Санкт-Петербурга облюбовали Крестовский остров и «Охту-парк».

Ранее директор компании по установке систем умного дома Sibling Михаил Шкляр дал россиянам советы, как в жару можно охладить воздух в квартире без кондиционера.