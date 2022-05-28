Россияне стали снова брать кредиты

Россияне стали снова интересоваться оформлением кредитов. Спрос на такие продукты начал восстанавливаться в апреле и мае, сообщили в крупных банках.

«В первой половине мая клиенты оформили около 210 тысяч заявок на кредиты наличными и свыше 21 тысячи на автозаймы, что в 1,5 раза превышает результаты за аналогичный период апреля. Также зафиксирован двукратный рост спроса и на ипотеку», — рассказали «Известиям» в ВТБ.

Как заявили в Совкомбанке, спрос на автокредиты не повысился, но увеличились объемы выдачи карт рассрочки, ипотеки и потребительских кредитов. В «Открытии» в апреле зафиксировали рост спроса на все кредитные продукты, а в мае эта тенденция сохранилась. Аналогичная ситуация и в Сбербанке.

При этом в БКИ «Эквифакс» отметили, что уровень одобрения заявок по большинству продуктов остался довольно низким. Исключение составляют только кредитные карты. По словам экспертов, в случае стабилизации экономики выдача кредитов увеличится, но даже при положительном сценарии вряд ли получится достичь уровня 2021 года.