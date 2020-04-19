Россияне стали скупать технику для ухода за собой во время самоизоляции

По данным экспертов, продажи машинок выросли на 391%, а аппаратов для маникюра — на 442%. Также стали чаще покупать триммеры для стайлинга, укладочные средства и наборы для ухода за бородой и усами. Также значительно увеличилась популярность ламп для сушки гель-лака, самих гель-лаков, базовых покрытий, пилок и средств для кутикулы.

Кроме того, россияне стали чаще покупать уходовые средства для лица, волос и тела. Также выросли продажи массажных подушек в связи с переходом большей части населения на удаленную работу.

Ранее стало известно, что россияне в условиях самоизоляции начали скупать виагру и аналогичные препараты. Их продажи в последнее время выросли на 40%.

Эксперты объясняют это ростом сексуальной активности, которую в том числе провоцирует стресс. Маркетологи отметили, что наряду со средствами против проблем с эрекцией выросли и продажи презервативов.