Россияне стали скупать смартфоны из-за возможных санкций США

Спрос на смартфоны на российском рынке резко пошел вверх в январе. Причиной стали опасения россиян, что США объявят очередные санкции. Об этом рассказали эксперты и представители магазинов.

Как заявили аналитики МТС, в январе в целом по стране число проданных смартфонов выросло на 7,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. На Ozon продажи гаджетов подскочили сразу на 50%, сказал «Известиям» руководитель направления «Телеком» маркетплейса Алексей Зайцев.

По словам руководителя направления «Смартфоны» маркетплейса Аркадия Маркарьяна, на «AliExpress Россия» смартфонов стало продаваться больше на 60%. Повышение спроса на такие устройства объясняется нестабильной геополитической ситуацией, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он пояснил, что россияне опасаются введения санкций со стороны США.

«Покупатели опасаются кризиса, из-за которого смартфоны могут оказаться менее доступными и подорожать. Возможность санкций — один из поводов для таких опасений», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он предупредил, что под ограничительные меры могут попасть все гаджеты, в которых используются американские технологии.