Россияне стали скупать мерч с символикой «Ведьмака»

После выхода второго сезона сериала «Ведьмак» в России вырос спрос на связанную с ним атрибутику. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на информацию сервиса «Объявления ВКонтакте».

«Согласно данным сервиса, поиски товаров по запросу „Ведьмак“ в декабре 2021 — январе 2022 (выход нового сезона) выросли в 1,5 раза по сравнению с октябрем-ноябрем прошлого года», — рассказали в пресс-службе.

Популярнее всего оказались копии медальона, который носит Геральт в сериале. Кроме того, пользователи стали чаще искать книги про Ведьмака и фигурки персонажей сериала.