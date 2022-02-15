Россияне стали скупать чипсы и сухарики во время Олимпиады

Спрос на чипсы, сухарики и другие снеки вырос среди россиян в дни начала Олимпиады в Пекине. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование «Сбермаркета».

Спрос на чипсы за последнюю неделю вырос на 3% — их купили порядка 80 тысяч пачек. Кроме того, увеличился спрос на рыбные снеки, сухарики и попкорн.

Предположительно, спрос на снеки увеличился, поскольку люди планируют комфортный просмотр Олимпийских игр. Отмечается, что больше всего снеков купили во Владивостоке, Перми и Новосибирске.