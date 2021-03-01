Россияне стали сдавать больше крови во время пандемии

Во время пандемии коронавируса количество донаций крови в России существенно выросло по сравнению с предыдущими годами, сообщил ТАСС.

«Мы не только не сократили объем переданной крови и компонентов, но увеличили по сравнению с 2019 годом более чем на 15%», — об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) страны Вероника Скворцова.

По данным «Русской планеты», на это могло повлиять падение доходов граждан в связи с периодом самоизоляции, поскольку за сдачу крови в России предусмотрена оплата.