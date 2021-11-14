Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в День социолога заявил, что россияне стали реже участвовать в соцопросах. По его мнению, население стало менее альтруистичным.

Федоров отметил, что сейчас специалисты стали чаще сталкиваться со сложностями при проведении опросов: люди стали реже отвечать на вопросы социологов, кроме того, и количество вопросов, которые эксперты могут задавать, становится меньше, так как возросла ценность времени, написало РИА «Новости».

«Люди не очень понимают, что они получат за участие в опросах, стали менее альтруистичны, менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь страны», — добавил он.

Также, по его словам, есть сложности на уровне аналитики и интерпретации данных. Дело в том, что общество быстро меняется, а векторы этих изменений пока не очень понятны и иногда разнонаправлены, пояснил глава ВЦИОМ.

«Все стало очень подвижным, переменчивым. И разработать или модифицировать какую-то модель устройства общества становится все сложнее», — сказал Федоров.

По его мнению, сейчас главный вызов для социологии — «сколотить» вот эту сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет. А в идеале — дать еще рекомендации для принятия правильных решений и гармонизировать общество.