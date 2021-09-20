Опрос, проведенный аналитиками сайта SuperJob, показал, что россияне стали реже опаздывать на работу. Об этом написал RT.

Подобный опрос, проведенный в 2009 году, показал, что лишь 35% россиян всегда приходят вовремя. Теперь же о том, что никогда не опаздывают на работу, заявили 71% респондентов.

Несколько раз в год опаздывают 15%, 6% — несколько раз в месяц, а 4% опрошенных опаздывают несколько раз в неделю.

Причиной опозданий чаще всего называли пробки, проблемы с транспортом, семейные обстоятельства и слишком крепкий утренний сон.