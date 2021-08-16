Россияне стали реже обращаться к парикмахерам и курьерам

Аналитики сайта «Авито Услуги» провели исследование, чтобы выяснять, спрос на какие услуги упал среди россиян в 2021 году. Об этом написал «Ридус».

За последние два годы россияне стали реже искать услуги по ремонту офисов — спрос упал на 15%. Связано это, конечно, с массовым переходом на удаленную работу.

Также менее популярны стали услуги по продвижению сайтов — спрос на них упал на 4% и услуги переводчиков (-19%).

В 2020 году резко вырос спрос на услуги курьерских служб. В этом году, с послаблением коронавирусных ограничений, он снова снизился — на 17%.

«Также за год стали чуть менее востребованными услуги парикмахеров: девушки все чаще отдают предпочтение стилистам, которые помогают составить целостный образ, включая макияж и даже подбор одежды. За год спрос снизился на 16%.Стоит отметить, что цены на услуги, несмотря на снижение спроса, выросли: курьерские поручения стали стоить на 20% дороже, а услуги парикмахера — на 17%», — сообщили «Ридусу» аналитики сайта.