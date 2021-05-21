Россияне стали реже менять фамилию и инициалы

Меньше записей актов о перемене имени, отчества или фамилии зарегистрировали в России в 2020 году. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минюст РФ.

За прошлый год зарегистрировали 82 416 записей актов, в то же время в 2019 году было сделано 91 333 записей, рассказали в пресс-службе ведомства. При этом в 2018 году — 87 574 акта.

В ведомстве уточнили, что за I квартал 2021 года на территории РФ уже сделано 25 654 подобных записей.

Согласно федеральному закону «Об актах гражданского состояния», человек, которому исполнилось 14 лет, имеет право изменить свои имя, отечество и фамилию.

В Минюсте добавили, что изменить имя имеют право не только россияне, но и граждане других стран.

Юрист-международник Валерий Ванин, почетный адвокат России прокомментировал тенденцию к снижению количества обращений людей, которые хотят изменить имя, отчество или фамилию.

«Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план», — сказал эксперт.

Он считает, что падение интереса к смене инициалов связано с пандемией коронавируса.