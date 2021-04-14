Россияне стали реже игнорировать киберугрозы

Почти вдвое снизилось число россиян, игнорирующих киберугрозы. Если еще в 2019 году их было 23%, то в 2021-м — 12%. Специалисты объясняют это тем, что во время пандемии многим пришлось строже обычного соблюдать правила информационной безопасности во время работы на дому, при этом активность интернет-мошенников повысилась.

Исследование провели эксперты компании ESET, сообщила газета «Известия». Пользователи, как отмечают аналитики, стали чаще обращать внимание на базовые средства цифровой гигиены.

«Катализатором стал не сам факт перехода экономики и повседневной жизни в онлайн, а повсеместное требование работодателей к своим дистанционным сотрудникам использовать средства цифровой защиты», — считает директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.

Главной причиной роста интереса россиян к вопросам кибербезопасности стала возросшая активность телефонных и интернет-мошенников, отметил директор центра экспертизы компании-разработчика корпоративных ИБ-систем R-Vision Всеслав Соленик. То же касается вирусов-вымогателей и фишинговых рассылок, считает эксперт.

По его мнению, это значит, что все больше людей начинают понимать, что информационная безопасность — это лично про них и их благополучие.

«Свою роль в этом играет и просветительская работа государства, Центробанка, игроков рынка, профессионального сообщества и СМИ», — заявил эксперт.

Однако руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев считает, после завершения пандемии у людей какое-то время не будет столь мощных стимулов к развитию соответствующих компетенций.

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