Россияне стали реже брать кредитные каникулы

Весной 2022 года россияне стали в три раза реже оформлять кредитные каникулы по сравнению с пандемийным временем. К такому выводу пришли аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По данным специалистов, за первые шесть недель работы программы за предоставлением кредитных каникул обратились три тысячи россиян. Речь идет о периоде с 3 апреля по 14 мая 2020 года.

«В 2022 году за первые шесть недель с начала действия программы (8 марта) число заявок на кредитные каникулы составило одну тысячу обращений. При этом доля оформленных в реальности кредитных каникул сократилась в 4,5 раз», — привел ТАСС цитату из исследования.

Как пояснил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, некоторые заемщики отказываются брать кредитные каникул, когда выясняют, что им все равно придется выплатить долг. Программа дает лишь отсрочку по выплатам.

«Но основная причина, по которой финансовая компания не может оформить кредитные каникулы, состоит в том, что заемщики не могут официально подтвердить реальное снижение своих доходов на 30% и более, как того требует законодательство», — заявил Пономарев.

Он добавил, что падение спроса на кредитные каникулы может быть связана с корпоративными программами реструктуризации долга.