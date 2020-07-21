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    21 июля 2020, 14:36

    Россияне стали работать эффективнее на удаленке

    Анастасия Кременчугская

    Александр Джабаров, руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы Headhunter, в беседе с ИА Nation News рассказал, как переход на удаленную работу отразился на эффективности россиян.

    Он отметил, что сотрудники стали работать эффективнее, однако устали от большого количества информации.

    «Сотрудники сами говорят, что удаленная работа сделал их продуктивнее. Например, 52%, по нашему опросу, заявили, что задачи стали выполняться быстрее. В том числе работники отметили, что синергия и слаженная работа команд позволила повысить КПД всей команды в целом», — поделился эксперт.

    Специалисты провели исследование и выяснили, что во время удаленки совещания стали проходить быстрее. Они сократились на 11%. Если негативный фактор — увеличение рабочего дня.

    «Негативные моменты наблюдается. Это отвлечение на бытовые вещи, на родственников, детей. Некоторым тяжело морально настроиться на работу все офиса. Женщины отмечают, что приходится делать несколько дел сразу: готовить еду, убираться. Они физически не успевают», — пояснил Джабаров.

    Руководителям же стало легче проследить за исполнением поставленных задач. Благодаря тому, что с сотрудником можно выйти на связь в любой момент, скорость выполнения просьб выросла.

    Новости SMI.FM