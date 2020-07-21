Россияне стали работать эффективнее на удаленке

Он отметил, что сотрудники стали работать эффективнее, однако устали от большого количества информации.

«Сотрудники сами говорят, что удаленная работа сделал их продуктивнее. Например, 52%, по нашему опросу, заявили, что задачи стали выполняться быстрее. В том числе работники отметили, что синергия и слаженная работа команд позволила повысить КПД всей команды в целом», — поделился эксперт.

Специалисты провели исследование и выяснили, что во время удаленки совещания стали проходить быстрее. Они сократились на 11%. Если негативный фактор — увеличение рабочего дня.

«Негативные моменты наблюдается. Это отвлечение на бытовые вещи, на родственников, детей. Некоторым тяжело морально настроиться на работу все офиса. Женщины отмечают, что приходится делать несколько дел сразу: готовить еду, убираться. Они физически не успевают», — пояснил Джабаров.

Руководителям же стало легче проследить за исполнением поставленных задач. Благодаря тому, что с сотрудником можно выйти на связь в любой момент, скорость выполнения просьб выросла.