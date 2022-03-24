Россияне стали публиковать меньше будничных постов в соцсетях

После блокировки Роскомнадзором Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской российскими властями) большого оттока из соцсети не наблюдается, однако люди стали реже публиковать будничные посты — про «котиков и ужины». Об этом Общественной службе новостей рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Он отметил, что люди стали реже показывать в соцсетях свою жизнь, но при этом активно реагируют на новостную повестку.

"Если раньше публиковались котики, ужины, банальные вещи, то сейчас от них люди отказываются в силу своей ментальности. Но в то же время охват аудитории, количество лайков на постах, которые попадают в новостную повестку, увеличилось. Заметно, что людям отзывается», — сказал Мариничев.