Россияне стали проявлять больше недовольства своими работодателями

Больше половины россиян (почти 60%) недовольны своей работой. Индекс лояльности к работодателям в 2020-м рухнул на пять баллов, при том, что в предыдущие четыре года показывал положительную динамику.

Индекс лояльности к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) рассчитывается на основании готовности сотрудников рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым, сообщила газета «Известия».

В исследовании аналитического центра НАФИ говорится, что основные причины недовольства сотрудников отечественных компаний — это недостаточный уровень зарплаты, специфическая работа, с которой справится не каждый, и отсутствие стабильности.

Однако менять место работы и откликаться на другие вакансии россияне не торопятся. По мнению экспертов, негативная тенденция связана с заморозкой и падением доходов россиян на фоне возросшей конкуренции на рынке труда, и налоговой политикой. На лояльность россиян к работодателю также оказала сильное влияние пандемия коронавируса.

Большинство россиян не получают премии ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Как оказалось, около 80% российских компаний предпочитают не поощрять перед 23 февраля и 8 марта своих работников. Только 14% работодателей платят стимулирующие выплаты своим сотрудникам к праздникам. Опрос проводился в 184 городах России с 1 по 12 февраля. В нем приняли участие одна тысяча менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий.