Россияне стали покупать мясо чаще, а хлеб реже

Самыми популярными продуктами в 2021 году в России были хлеб, мясо, молоко, сыр и кофе. Но хлеб россияне покупали на 14% реже, чем годом ранее, а мясо — на 7% чаще. Об этом со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт» написало РИА «Новости».

Помимо хлеба, в прошлом году также на 8% снизились и покупки сыра. Кофе россияне покупали на 13% чаще, чем в 2020-м. При этом покупки молока снизились на 19%.

Весной хлеб покупали на 19% реже, чем зимой. А летом по сравнению с весной спрос упал на 22%. Осенью хлеб покупали уже на 15% чаще, чем летом.

Мясо весной покупали на 1% чаще, чем зимой. А летом спрос на мясо по сравнению с весной упал на 21%. Аналитики связали это с периодом отпусков, который в 2021 году прошел активнее, чем годом ранее. Осенью мясо покупали уже на 8% чаще.

Сыр весной покупали на 15% реже, чем зимой, летом спрос упал еще на 20%. Но уже осенью сыр пробивали на кассе на 10% чаще.

Кофе весной встречалось в чеках на 12% чаще, а молоко — на 18% реже, чем зимой. Летом кофе и молоко покупали на 24% реже. Но с приходом осени кофе стали покупать чаще на 15%, а молоко — на 11%.

Ранее РИА ФАН передавало, что импорт мяса из стран дальнего зарубежья в декабре вырос почти на 35%.