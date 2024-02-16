Общество 16 февраля 2024, 11:47 Россияне стали покупать компьютеры кустарной сборки «Известия»: россияне стали покупать компьютеры кустарной сборки Unsplash

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В России в 2023 году порядка 20% проданных компьютеров были собраны кустарным способом в магазине или на радиорынке по требованию клиента. Об этом написали «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

Годом ранее на долю таких устройств приходилось всего 11%. При этом продажи компьютеров в прошлом году выросли вдвое, до 260 тысяч единиц.

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По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост интереса россиян к сборным компьютерам связан с санкциями. Такие устройства сопоставимы по характеристикам с импортной техникой, при этом могут быть в разы дешевле, отметил он.

Средняя стоимость собранного кустарным способом компьютера составила 40 тысяч рублей. ПК известных брендов при этом могут стоить в 1,5-2 раза дороже.

Мода на сборные компьютеры также вернулась на фоне параллельного импорта. Когда устройство собирают при покупателе, это гарантирует, что ему не установят б/у запчасть, он будет уверен в «начинке», подытожили эксперты.

Ранее невролог заявила, что постоянное нахождение за компьютером снижает когнитивные способности человека.