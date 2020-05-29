Россияне стали покупать больше антибиотиков

За первые месяцы 2020 года в России вырос спрос на антибиотики. Аптеки продали 65 миллионов таких препаратов с января по март на сумму более чем 12 миллиардов рублей.

Данные по продажам за первый квартал текущего года собрали аналитики DSM Group, сообщил сайт RT.

Количество проданных лекарств за указанный отрезок времени на 13,5% превысило показатели за аналогичный период 2019-го. Тогда реализовали 57,3 миллиона упаковок различных антибиотиков.

Если говорить о сумме, то за первый квартал 2020-го продано лекарств на 12,3 миллиарда рублей. В прошлом году их купили на 10,1 миллиарда. Рост составил почти 22%.

В начале года росли продажи и противовирусных препаратов. С января по март россияне скупили 38,4 миллиона упаковок — на 21% больше, чем в 2019-м.