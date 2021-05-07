Россияне стали пить на 31,4% больше импортного пива

Магазины за год с марта прошлого года по февраль текущего было продано на 31,4% больше зарубежного пива. При этом пиво российских производителей стало продаваться больше лишь на 2,9%.

Об этом сообщают Новые Известия со ссылкой на РБК и исследовательскую компанию NielsenIQ. По словам Владимира Ефремова, эксперта по пивному рынку, такой спрос на напиток обуславливается привычками россиян. Он отметил, что часть людей, посещавших дорогие бары и рестораны, остались дома и не могли никуда выехать. Они начали покупать такое пиво в магазинах, поскольку уже привыкли и импортному.

При этом Ефремов в интервью радио Sputnik сообщил, что цены на российское и импортное пиво сейчас примерно на одном уровне. Дело в том, что цена на зарубежное пиво почти не повысилась за 2020 год, а вот российское подорожало. Стоимость импортного пива сейчас может составлять около 100 рублей за бутылку или банку. Торговой сети стали завозить такие напитки в больших объемах, и их цены примерно сопоставимы с отечественным.