Россияне стали отказываться от услуг самозанятых граждан

Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов Подробнее

При этом доля россиян, которые пользуются услугами самозанятых, упала до половины. Но несмотря на частый отказ от услуг такого рода, у подавляющего большинства российских граждан отношение к самозанятым остается положительным.

Такие результаты были получены в ходе социологического исследования Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Специалисты пообщались с 1215 россиянами, которые проживают в 27 регионах страны, и предложили им список из 11 типичных услуг.

Из ответов респондентов следует, что за один месяц они 12,3% вызывали таксистов-частников, медсестер и массажистов — 11,9%, пользовались услугами частной службы автосервиса 10,3% опрошенных, 9,5% шили одежду у портних-надомниц и ремонтировали обувь в частных мастерских, 9% пользовались услугами самозанятых рабочих для ремонта квартиры и сантехники.

Кроме того, 7,1% обращались к специалистам по компьютерной и бытовой технике. Еще 5% респондентов платили «без чека» за выполнение строительных работ, няню для ребенка или сиделку для пожилых членов семьи приглашали 3%, частные услуги для уборки квартиры или ведения домашнего хозяйства выбрали 1,7% опрошенных.