Россияне стали отказываться от пластиковых пакетов

Россияне все реже покупают пластиковые пакеты. Спрос на них показывает продолжительное падение, небольшой всплеск отмечался только в декабре в преддверие Нового года, заявили аналитики IT-компании «Такском».

Компания изучила данные продаж пластиковых пакетов в российских магазинах в период с января 2020 года по июль этого года. Оказалось, что они пользуются все меньшим спросом. Всего было проанализировано более 30 миллиардов кассовых чеков, сообщил RT.

По словам руководителя департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артема Меликджаняна, исключение составили только новогодние праздники, когда россияне покупают много продуктов в магазинах

По данным исследования, только в июле продажи одноразовых пакетов упали на 19% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. При этом средняя цена на одноразовый пластиковый пакет в магазине выросла на 26% и составила 20 рублей.

Вместо пакетов россияне все чаще отдают предпочтение их многоразовым аналогам и используют хозяйственные сумки, авоськи или шоперы.