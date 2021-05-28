Россияне стали оптимистичнее смотреть на экономическую ситуацию

Каждый пятый житель России признался, что оптимистично относится к экономической ситуации в стране. При этом в 2020 году таких людей было лишь 6%. Опрос среди россиян провел исследовательский холдинг «Ромир» совместно с компанией BCG.

Согласно результатам опроса, оптимистично настроены относительно ситуации с экономикой 22% граждан. В прошлом году показатель был на 6% ниже, сообщила «Российская газета». Не ждут улучшения или ухудшения положения экономики 43% респондентов. В 2020 году был 21% приверженцев стагнации.

Про ухудшение ситуации заявили 34% участников опроса. По сравнению с данными прошлого опроса этот показатель снизился сразу в два раза.

«Положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные», — отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Всего в исследовании участвовали 1,5 тысячи россиян. Ранее сообщалось, что от пандемии в России пострадали более половины населения, напомнила «Газета.ru».