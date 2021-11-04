Россияне стали обращаться к шаманам из-за ковида

В пандемию коронавируса жители России используют все средства для победы над ковидом. Большинство отдает предпочтение вакцинации и лечению под присмотром врачей. Однако есть и те, кто обращается к шаманам.

Шаман Елена Батыр подтвердила «360», что к ней приходят люди и просят помочь им или их родным.

«Да, обращаются. Довольно часто. Причем это делится на две части как бы, два разных запроса бывает. В основном нужно просто сделать обряд. Допустим, родственник попал, и у него выше 70% [поражение легких], там градации какие-то идут», — заявила она.

По ее словам, она делает обряды, и люди, как она считает, часто выздоравливают. Также она дает специальные травы для укрепления организма. Батыр рассказала, что к ней за помощью обратилась девушка, мама которой находится в реанимации в коме.

«Говорит: „Елена, если вы не вылечите, никто не вылечит, выручайте“. Я сделала обряд. Утром из реанимации маму выписали спокойно. <…> Говорят, что быть такого не может, потому что врачи должны были из реанимации выписать в обычную палату, несколько дней наблюдать и уже потом [отпускать домой]. Я, что ли, виновата?» — вспомнила недавнюю историю собеседница «360».

Она подчеркнула, что не дает гарантии, что поможет каждому.

«Но, знаете, я за свою жизнь очень многим людям спасла жизни», — резюмировала Батыр.

Как бы ни была велика вера в высшие силы, но при заражении коронавирусом или просто плохом самочувствии нужно обращаться за помощью к медикам. Именно они должны назначать лечение и следить за состоянием человека. Также российские власти и специалисты призывают россиян прививаться, ведь это единственный шанс снизить риски заразиться коронавирусом. В России сейчас есть рекордные 290 тысяч коек для заболевших ковидом.