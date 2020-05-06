Популярность административного наказания для нарушителей снизилась с 38% до 27%.

При этом, согласно опросу, если карантин по коронавирусу отменят в ближайшее время, большинство респондентов, находящихся на самоизоляции, не станут посещать места скопления людей. О готовности пойти в торговый центр или на рынок заявили 17%, в кино или на концерт могут сходить 8% респондентов. 44% опрошенных хотели бы выйти на работу, 43% пошли бы на прогулку в нелюдное место.

Опрос проводился 24 апреля среди тысячи респондентов старше 18 лет, живущих в крупных городах (с населением более 100 тысяч человек).