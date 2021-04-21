Россияне стали меньше волноваться из-за пандемии

Спустя год жизни в условиях пандемии россияне стали гораздо меньше опасаться путешествий, поездок в общественном транспорте и встреч с незнакомыми людьми. Об этом свидетельствуют данные исследования группы BCG и холдинга «Ромир», сообщил РБК.

В апреле 2020 года, когда карантинные ограничения были на пике, две трети опрошенных считали, что в стране наступит рецессия. Чуть меньше — что «худшее еще впереди».

Спустя год россияне чаще заявляют, что худшее уже позади и реже избегают людных мест, отметил управляющий директор BCG Иван Котов.

По его словам, люди ожидают сохранения текущего статуса, поэтому больше не отказываются от путешествий по стране, походов в кино и рестораны, однако сократили затраты.

За год страх перед зарубежными поездками снизился с 49% до 31%. Перелетов внутри страны по-прежнему боятся 23% респондентов (год назад их было 39%).

Общественного транспорта весной 2020 года опасались 37%, сейчас — только 14%. До этого же уровня снизились страхи похода в спортзал, кино, парк или в гости.