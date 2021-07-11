Россияне стали меньше тратить на онлайн-покупки по картам

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете при оплате картами. В первом полугодии 2021 года доля таких приобретений упала до 40%. К такому выводу пришли специалисты банка «Русский стандарт».

Согласно данным банка, жители страны стали больше покупать онлайн, но тратить при этом меньше денег по картам. Средний чек в этом году составил 1229 рублей, уточнил ТАСС. В первом полугодии 2020 года сумма находилась на уровне 1469 рублей, а в 2019-м — 2082 рублей.

«Такой тренд способствует дальнейшем росту сегмента [онлайн-покупок], поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете», — пояснили авторы исследования.

По словам аналитиков, доля покупок, сделанных с помощью QR-кода через систему быстрых платежей, увеличилась на 36% в эквайринге. Такой показатель свидетельствует о динамичном развитии платежного инструмента.

Ранее специалисты сервисов электронной коммерции сообщали, что за время пандемии россияне стали чаще покупать онлайн товары массового потребления. Продажи такой продукции выросли выросли в 2,3 раза.