Россияне стали меньше тратить на бензин

В этом году россияне потратили на бензин на 21% меньше, чем в прошлом. Траты уменьшились, потому что многие еще работают на удаленке и личным транспортом практически не пользуются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование одного из российских банков.

«Аналитики полагают, что многие россияне в условиях все еще актуальной в начале 2021 года дистанционной работы пользовались личным транспортом менее активно, чем в прошлом году. Так, общий объем операций по картам банка по оплате услуг АЗС за три месяца 2021 года снизился на 21% относительно января — марта 2020 года», — приводит агентство результаты финансового анализа.

Специалисты отметили, что в среднем одна покупка по карте на заправке в этом году обходилась россиянам в 1228 рублей. В Москве эта сумма составила 1496 рублей, в Санкт-Петербурге — 1505 рублей, в Казани 1193 рубля, в Новосибирске — 1352 рубля, в Челябинске — 1086 рублей.

На фоне пандемии на 11% выросло число операций по оплате такси, а вот с другим общественным транспортом обратная история — падение числа операций на 24%. По данным банка, средний чек за поездку на такси в начале 2021 года составил 275 рублей.

В начале апреля Минэнерго назвало справедливую цену на бензин АИ-92 в России. По данным ведомства, литр такого топлива мог бы стоить на пять рублей больше, если бы не демпфер — механизм, который сдерживает цены.