Россияне стали меньше покупать вино и водку

Набор для оливье подорожал на 4,6% Подробнее

Согласно информации на платформе фискальных данных «Такском» (там проанализировано более 17 миллиардов кассовых чеков), в период с июля по октябрь 2019 года больше всего упали продажи вина. В среднем его стали покупать на 20% меньше. Что касается водки, тот ее продажи снизились на 10%. Зато коньяк и виски стали приобретать чаще. Рост составил от 1 до 3%.

«Платформа ОФД» проанализировала данные 900 тысяч касс за указанный период и зафиксировала снижение продаж медовухи на 14% и пива на 4%. Между тем россияне стали больше покупать алкогольные энергетики. Рост составил 7%.

При этом в аптеках падает спрос на препараты для лечения алкоголизма. Как сообщила аналитическая компания DSM Group, за десять месяцев 2019 года продажи этих лекарств просели примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В этом году продали всего 400 тысяч упаковок соответствующих средств против алкогольной зависимости.